Grave ciclista travolto da un’auto in via vecchia Pisana

E’ in gravi condizioni un ciclista investito da un’auto questo pomeriggio (10 settembre) in via vecchia Pisana a Lucca, per cause che sono ancora in corso di accertamento.

L’incidente si è verificato attorno alle 16,30: l’urto con l’utilitaria è stato piuttosto violento. Il ciclista è stato sbalzato sul parabrezza dell’auto e ha riportato un serio trauma cranico. Un’ambulanza infermieristica inviata dal 118 lo ha condotto al pronto soccorso in codice rosso.