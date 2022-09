Precipita dalla cresta del monte Guarnerone e muore

Un escursionista è morto dopo essere precipitato in un canalone, dopo che aveva raggiunto la cresta del Monte Guarnerone, in località Vinca, nel comune di Fivizzano, al confine con la Garfagnana.

A dare l’allarme è stato un testimone che lo ha visto precipitare ma per l’uomo non c’era niente da fare. Il 118 ha allertato soccorso alpino ed elisoccorso per il recupero della salma. Secondo quanto appreso, la vittima si trovava da solo sulle Apuane. Il drammatico incidente è avvenuto attorno alle 13.

Sul posto è arrivato l‘elisoccorso Pegaso 3 che ha calato il tecnico del soccorso alpino e il medico che ha provveduto a constatare il processo. Purtroppo, a causa del peggioramento del tempo l’elicottero è ripartito per il fondovalle per caricare i tecnici del Sast di Lucca.

Nel frattempo, dalla stazione dei carabinieri di Minucciano è arrivato il nulla osta del magistrato al recupero della salma. Le operazioni sono state immediatamente attivate e il corpo sarà trasferito a Castelnuovo.