Stop alla vendita di bevande in contenitori rigidi per Santa Croce: scatta l’ordinanza

Scatta il divieto di vendita di contenitori rigidi e oggetti contundenti la sera della processione di Santa Croce. L’amministrazione comunale ha emesso questa mattina (12 settembre) l’ordinanza per vietarne la vendita.

Nel dettaglio, gli esercizi commerciali che si trovano in centro storico, ed eventuali venditori ambulanti autorizzati, dalle 18 alle 24 di domani (13 settembre) non potranno vendere e somministrare, anche per mezzo di distributori automatici, alimenti e bevande di qualsiasi genere in contenitori rigidi, come metallo e vetro. Sarà possibile utilizzare contenitori rigidi solo ed esclusivamente per la somministrazione al tavolo durante i pasti. I punti vendita della grande distribuzione non potranno vendere bevande in contenitori di vetro e metallo nella stessa fascia oraria.

Sempre dalle 18 alle 24 di domani non si potranno portare al seguito in centro storico recipienti e contenitori rigidi in vetro e metallo e non si potranno introdurre, nei luoghi interessati dalla manifestazione, materiali contundenti e pericolosi.