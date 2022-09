Cade da un tetto in un cantiere edile: grave un operaio

Paura nel pomeriggio di oggi per un incidente sul lavoro in un cantiere edile di via Sauro a Pietrasanta. Un operaio, per cause al vaglio anche del dipartimento di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, è caduto da un tetto e da un’altezza di 6-7 metri.

Sul posto, dopo la richiesta di soccorsi dai colleghi di lavoro, la centrale unica del 118 ha inviato l’auto medica e un’ambulanza della Croce Verde di Marina di Pietrasanta. Fortunatamente il lavoratore non ha battuto la testa, è rimasto cosciente ma con un forte dolore lombare.

Il medico ha deciso per il trasferimento in codice rosso, per la dinamica dell’incidente, all’ospedale della Versilia. Ma per l’uomo non ci dovrebbero essere gravi conseguenze nonostante la caduta da un’altezza notevole.