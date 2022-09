Ultraottantenni senza corrente per il mancato pagamento di una bolletta “fantasma”. La figlia: “Non è mai arrivata”

Ritrovarsi all’improvviso senza corrente elettrica, gas, luce alla veneranda età di quasi novant’anni, per il mancato pagamento di una bolletta “fantasma”. È successo oggi (4 settembre) a una coppia residente a Lucca, 87 anni lui e 83 lei che “avevano già pagato anticipatamente la bolletta da 122 euro e 50 in scadenza il 22 ottobre. Ma stamattina si sono svegliati al buio, senza acqua calda e soprattutto, senza sapere il perché”.

A denunciare il fatto è la figlia dei due anziani, che racconta: “I miei genitori hanno sempre pagato anticipatamente le bollette, preoccupandosi anche del loro mancato arrivo. Così, abbiamo subito chiamato l’ente gestore del servizio per chiedere spiegazioni”.

“La risposta? – prosegue la donna – Sarebbe saltata una bolletta della luce di aprile-maggio di 87 euro. Bolletta che però, non è mai arrivata, e nemmeno il sollecito di luglio. Di tutto ciò non c’è nessuna traccia“.

“Quindi, sono andata a pagare 87 euro e 67 di allaccio per questa bolletta fantasma, ma fino a domani i miei anziani genitori per non stare al buio, senza acqua calda e il minimo indispensabile per sopravvivere alla loro età, staranno a casa mia. Ma se io non c’ero, cosa avrebbero fatto?”.

“Poi – si sfoga la signora – c’è gente che non paga per mesi interi, e a loro per una bolletta e un sollecito mai arrivati, si sono ritrovati senza nemmeno una lampadina funzionante, da un momento all’altro”.

“È vergognoso. Una cosa del genere – conclude – non deve più succedere”.