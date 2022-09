Un viaggio in treno da incubo: convogli ostaggio delle baby gang fra bestemmie, zuffe e vandalismi

Baby gang in azione anche sui treni dei pendolari. Ad evidenziarlo il racconto di un frequentatore occasionale della tratta fra Firenze e Lucca che, seppur in un orario apparentemente tranquillo come quello delle 20, dichiara di aver avuto un certo timore per le presenze di giovani a dir poco aggressivi utenti, apparentemente non paganti, del trasporto pubblico locale.

“Di provenienza da un viaggio di lavoro – racconta – alle 20,09 sono partito da Firenze per Lucca dalla stazione di Santa Maria Novella. Non ricordo quale fosse la stazione intermedia esatta, ma quasi sicuramente tra Pistoia e Lucca sono saliti una masnada di adolescenti, rigorosamente senza mascherina (ancora obbligatoria sul trasporto pubblico, ndr) e certamente senza biglietto, urlanti, minacciosi e con fare pericoloso“.

“Giammai – commenta l’utente – permetterò a mia figlia di prendere treni da Firenze dopo le ore pomeridiane. Un pericolo reale. Urla, bestemmie, zuffe moleste tra loro, rumori, probabili danni al treno dato i rumori sentiti a distanza. Nessun controllo di personale a bordo, ovviamente nessun controllo di forze dell’ordine visto che mi hanno riferito che il fatto non è un’eccezione ma una regola costante”.

“Quella stessa orda di “barbari” – conclude la testimonianza – una volta scesi a Lucca, hanno imprecato e continuato a disturbare e bestemmiare lungo tutto il cammino fino alla porta San Pietro della città. Poi finalmente li ho seminati. Una terribile esperienza, intollerabile e inaccettabile per un cittadino che nulla può ovviamente replicare per evitare spiacevoli inconvenienti e possibili aggressioni. Prevenire, come si dice, sarebbe meglio che curare e questi individui non hanno veramente diritto di percorrenza in quelle condizioni”.