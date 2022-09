Coronavirus, 71 nuovi positivi in provincia di Lucca

Sono 71 i nuovi casi di coronavirus registrati in provincia di Lucca nelle ultime 24 ore, un dato in calo rispetto alla giornata di ieri (14 settembre).

Nel dettaglio, sono 12 i nuovi contagi in Valle del Serchio (San Romano 1, Pescaglia 2, Minucciano 1, Castelnuovo 3, Barga 3, Gallicano 1, Borgo a Mozzano 1), 35 nella Piana di Lucca (Villa Basilica 2, Porcari 3, Capannori 11, Altopascio 3, Lucca 16) e 24 in Versilia (Stazzema 1, Forte dei Marmi 2, Pietrasanta 5, Camaiore 6, Massarosa 4, Viareggio 6).

I dati della Toscana

In Toscana sono 1.388.326 i casi di positività al coronavirus, 903 in più rispetto a ieri (151 confermati con tampone molecolare e 752 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.297.916 (93,5% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 889 tamponi molecolari e 7101 tamponi antigenici rapidi, di questi l’11,3% è risultato positivo. Sono invece 1512 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 59,7% è risultato positivo.

Gli attualmente positivi sono oggi 79.698, +0,1% rispetto a ieri.

I ricoverati sono 184 (5 in meno rispetto a ieri), di cui 4 in terapia intensiva (3 in meno).

Oggi si registrano tre nuovi decessi: 2 uomini e una donna con un’età media di 84,7 anni. Sono 1 a Prato, 1 a Siena, 1 a Grosseto.

L’età media dei 903 nuovi positivi odierni è di 53 anni circa (10% ha meno di 20 anni, 14% tra 20 e 39 anni, 33% tra 40 e 59 anni, 32% tra 60 e 79 anni, 11% ha 80 anni o più).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (151 confermati con tampone molecolare e 752 da test rapido antigenico). Sono 378648 i casi complessivi ad oggi a Firenze (210 in più rispetto a ieri), 92949 a Prato (30 in più), 109339 a Pistoia (56 in più), 69864 a Massa (50 in più), 148190 a Lucca (71 in più), 161127 a Pisa (119 in più), 125703 a Livorno (95 in più), 125783 ad Arezzo (130 in più), 99625 a Siena (60 in più), 76543 a Grosseto (82 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Sono 316 i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 315 nella Nord Ovest, 272 nella Sud est. La Toscana si trova al 10° posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 37.595 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 37.302 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Lucca con 38.595 casi x100.000 abitanti, Pisa con 38.549, Livorno con 38.208, la più bassa Prato con 35.040.

Complessivamente, 79514 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (112 in più rispetto a ieri, più 0,1%).

Le persone complessivamente guarite sono 1.297.916 (793 in più rispetto a ieri, più 0,1%).