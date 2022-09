Aggressioni agli autisti, Cub Trasporti: “O la situazione cambia o presenteremo un esposto in procura”

“O la situazione cambia o presenteremo un esposto in procura”. Non usa mezzi termini Giovanni Regali di Cub Trasporti dopo l’ennesima aggressione ai danni di un autista di autobus, questa volta sulla tratta Lucca – Viareggio.

“È una situazione che abbiamo evidenziato più volte presentando degli esposti – dice Regali – Dopo l’ultimo episodio ho richiesto di nuovo incontri anche con l’azienda perché è una situazione difficile, anche per i problemi dell’uso delle mascherine, che molti non vogliono mettersi. Ci sono, anche per questo motivo, continue minacce nei confronti degli autisti e poi i mezzi sono frequentati da veri e propri bulli che spaventano utenti e bambini, oltre a prendersela con i conducenti”.

“Oggi ho mandato messaggi all’azienda e al vicesindaco Giovanni Minniti – prosegue Regali – Mi dispiace vedere che la politica, nonostante vari solleciti del passato, ora faccia campagna elettorale su un problema di cui sono a conoscenza da tempo. Abbiamo anche sollecitato l’azienda al montaggio delle telecamere interne, a presidiare i capolinea che sono abbandonati. Più volte ho chiesto inoltre che si utilizzino gli inidonei al servizio viaggiante sia per la rivendita dei biglietti sia per il contrasto del fenomeno dei ‘portoghesi’, senza biglietto sul bus. Non capiamo come mai l’azienda lasci a casa questi colleghi senza stipendio, quando ci sono grossi problemi di sicurezza”.

“Se azienda – conclude Regali – e uffici preposti entro tre giorni non ci convocano presenteremo un esposto preventivo in procura insieme all’avvocato Gori”.