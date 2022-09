Due alberi abbattuti dal vento, disagi a Pietrasanta sulla via Sarznaese, all’incrocio con via Martinatica. Il transito è consentito da Camaiore fino a via del Padule. E’ stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e della ditta incaricata per la rimozione degli alberi dalla sede stradale. Sul posto le pattuglie della polizia municipale per la deviazione del traffico.

Danneggiato dall’evento il ristorante Baccatoio.