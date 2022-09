Furti e vandalismi, si estende a Lucca il controllo di vicinato

Un filo diretto con le forze dell’ordine e l’amministrazione comunale nella lotta ai furti nelle abitazioni ma anche a situazioni di degrado, per velocizzare interventi nelle frazioni del territorio. E’ il controllo del vicinato che in questi giorni conta a Lucca due nuovi gruppo.

Si sono costituiti infatti quelli di via di Boboli a Sant’Anna e in via del Grotteto a Monte San Quirico. Queste nuove realtà portano il numero totale dei gruppi attivi sul territorio comunale a 18.

Il controllo di vicinato è nato a Lucca nel 2013 e ha lo scopo di creare una rete territoriale tra cittadini e forze dell’ordine. L’obiettivo è infatti quello di prevenire eventuali comportamenti scorretti (di criminalità o di vandalismo), oltre a educare i cittadini alla condivisione e al gioco di squadra.

Presuppone una partecipazione attiva dei residenti di una determinata zona e la collaborazione di quest’ultimi con gli operatori di polizia, gli unici titolari a intervenire nel caso di movimenti sospetti o illeciti.