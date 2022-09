Coronavirus, c’è una nuova vittima: è una donna di 82 anni

Sono 58 i nuovi casi di coronavirus in provincia di Lucca.

I casi sono 3 ad Altopascio, 14 a Lucca, 6 a Capannori, 1 a Porcari (24 a Lucca e Piana), 1 a Barga, 1 a Fosciandora, 1 a Molazzana, 1 a Bagni di Lucca (4 in Valle del Serchio), 3 a Forte dei Marmi, 1 a Stazzema, 4 a Seravezza, 6 a Massarosa, 4 a Pietrasanta, 8 a Viareggio, 4 a Camaiore (30 in Versilia).

In Toscana sono 1.390.557 i casi di positività al coronavirus, 606 in più rispetto a ieri (115 confermati con tampone molecolare e 491 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,04% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.299.953 (93,5% dei casi totali).

Oggi sono stati eseguiti 809 tamponi molecolari e 4580 tamponi antigenici rapidi, di questi l’11,2%% è risultato positivo. Sono invece 1155 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 52,5%% è risultato positivo.

Gli attualmente positivi sono oggi 79887, -0,1% rispetto a ieri.

I ricoverati sono 169 (9 in meno rispetto a ieri), di cui 9 in terapia intensiva (1 in più).

Oggi si registra 1 nuovo decesso: una donna di 82 anni della provincia di Lucca.

L’età media dei 606 nuovi positivi odierni è di 50 anni circa (11% ha meno di 20 anni, 18% tra 20 e 39 anni, 35% tra 40 e 59 anni, 25% tra 60 e 79 anni, 11% ha 80 anni o più).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (115 confermati con tampone molecolare e 491 da test rapido antigenico). Sono 379154 i casi complessivi ad oggi a Firenze (131 in più rispetto a ieri), 93042 a Prato (35 in più), 109501 a Pistoia (45 in più), 70002 a Massa (40 in più), 148427 a Lucca (58 in più), 161359 a Pisa (79 in più), 125904 a Livorno (50 in più), 126075 ad Arezzo (73 in più), 99808 a Siena (43 in più), 76730 a Grosseto (52 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Sono 217 i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 221 nella Nord Ovest, 168 nella Sud est.

Complessivamente, 79718 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (40 in meno rispetto a ieri, meno 0,1%).

Le persone complessivamente guarite sono 1.299.953 (654 in più rispetto a ieri, più 0,1%).