Risciò urta un anziano sulla passeggiata delle Mura: arrivano i carabinieri

Ancora problemi con i risciò sulle mura di Lucca. Protagonista, nel pomeriggio di oggi (18 settembre), ancora un gruppo di giovani alla guida di un mezzo a quattro ruote che, all’altezza del baluardo San Salvatore, mentre percorreva la passeggiata delle mura ha urtato un signore anziano che è finito per terra.

La vicenda, però, non si è esaurita con le scuse dei conducenti del mezzo all’uomo, che ha chiesto e preteso sia l’intervento dei sanitari per il referto delle lesioni patite dall’incidente, sia quello delle forze dell’ordine. Sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri che ha compiutamente identificato i soggetti alla guida del risciò in attesa di capire l’entità delle lesioni e se si tratterà di un reato a querela di parte o procedibile d’ufficio.

Quello di oggi è l’ultimo di una serie di episodi che vanno avanti da tutta l’estate: dagli episodi più gravi, che hanno portato in ospedale giovani minorenni alla guida del mezzo, fino ai tanti incidenti che hanno provocato a mezzi parcheggiati. In molti attendono ancora una precisa regolamentazione della circolazione dei veicoli, pericolosi per la loro scarsa stabilità sopratutto nelle ripide discese dalla passeggiata delle Mura.