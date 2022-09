Controlli della polizia alla stazione, denunciati in due

Due denunce e una segnalazione in prefettura dopo i controlli della polizia in zona stazione.

Alle 21,30 dello scorso venerdì (16 settembre) gli operatori delle volanti hanno proceduto ad un mirato controllo nel piazzale Ricasoli antistante la stazione identificando tre ragazzi italiani: due maggiorenni di 19 anni e un minorenne di 17.

Uno dei due maggiorenni, residente in provincia di Firenze e già conosciuto dalla polizia, poi risultato gravato da divieto di ritorno nel Comune di Lucca emesso dal questore di Lucca ad agosto, aveva inizialmente declinato le generalità in maniera scorretta proprio allo scopo di non essere scoperto. Per lui è partita la denuncia per false generalità e inottemperanza al divieto di ritorno nel Comune. Il secondo maggiorenne, residente in provincia di Lucca è stato trovato in possesso di 0,38 grammi di hashish per cui è stato segnalato alla competente autorità amministrativa.

Il minorenne, infine, residente sempre in provincia di Lucca, ha consegnato spontaneamente un coltello a serramanico di 16 centimetri con la lama di 6,5 per il possesso del quale non ha fornito alcuna giustificazione ed è stato pertanto denunciato per porto di armi.