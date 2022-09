Ha un malore in bici, cade e sbatte la testa: turista straniero in elisoccorso a Cisanello

Malore mentre è in bicicletta a Camigliano.

L’uomo, un turista straniero di 72 anni, si è sentito male mentre pedalava in via del Gomberaio nella zona di Villa Torrigiani ed è caduto a terra violentemente procurandosi un forte trauma cranico. Per i soccorsi è stato necessario allertate l’elisoccorso Pegaso che lo ha condotto d’urgenza e in codice rosso all’ospedale pisano di Cisanello.

Oltre all’elisoccorso, sono intervenuti sul posto l’automedica di Lucca e un’ambulanza della Croce Verde di Lucca.