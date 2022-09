Auto contro moto, centauro ferito finisce al San Luca

Incidente auto contro moto nella serata di oggi (20 settembre) in via Gramsci. Per cause al vaglio delle forze dell’ordine si sono scontrati un’auto e una moto.

Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote. La chiamata è partita con codice rosso per la dinamica, ma l’uomo è fortunatamente entrato al San Luca in codice giallo.

Qualche disagio alla circolazione per i soccorsi e per i rilievi del sinistro,