Dalla Regione le risorse per il ripristino dei reticoli idraulici dopo i roghi a Massarosa, Camaiore e Lucca

Il ripristino dei reticoli idraulici nei Comuni di Massarosa, Camaiore e Lucca, necessario dopo gli incendi che hanno colpito le province di Lucca e Grosseto a luglio, sarà finanziato dalla Regione Toscana che, su proposta dell’assessora all’ambiente, ha approvato il “Progetto di Manutenzione Straordinaria” dell’Ente di Bonifica Consorzio 1 Toscana Nord e reperito le risorse necessarie per realizzare gli interventi.

Il presidente della Regione Toscana ha sottolineato che fin dal momento dell’emergenza l’amministrazione regionale è stata al fianco dei territori coinvolti, agendo fin da subito su più fronti: dall’azione immediata delle forze AIB nello spegnimento delle fiamme, alla proclamazione dello stato di emergenza regionale, al sostegno attraverso specifiche azioni finanziarie.

L’assessore regionale all’ambiente ha spiegato che i lavori di manutenzione straordinaria necessari per ripristinare il normale reticolo idrogeologico delle aree collinari percorse dall’incedio e riportarle in sicurezza, saranno finanziati direttamente con risorse regionali per dare risposte nel più breve tempo possibile alle preoccupazioni ed alle richieste della popolazione e delle amministrazioni locali.

In particolare gli stanziamenti saranno due: 342.000 euro per gli interventi principali proposti dal Consorzio di bonifica 1 Toscana Nord nei Comuni di Massarosa, Camaiore e Lucca. Nel dettaglio: 149.000 euro per scavi e ‘scogliere’ nel Comune di Massarosa; 116.500 euro per briglie e barriere debris flow sempre nel Comune di Massarosa e 76.500 euro per scavi e ripristini nelle zone collinari dei Comuni di Camaiore e Lucca,167.758 euro per il completamento della la copertura finanziaria degli interventi urgenti messi in atto per fronteggiare l’emergenza dagli enti locali (Comune di Massarosa , di Camaiore, Lucca, Unione dei Comuni della Versilia, Provincia di Grosseto e Comune di Cinigiano).