Una mamma e due figli minori sfrattati a Viareggio, la Brigata Mutuo Sociale per l’abitare: “Servizi sociali assenti”

Sfratto, questa mattina, 20 settembre, a Viareggio.

“Un bimbo osserva la sua roba in mezzo alla strada. Non è Gaza e nemmeno la periferia di qualche metropoli asiatica o dell’America Latina, è via Maroncelli a Viareggio. Dopo l’intervento dei carabinieri, una signora con il bimbo di 7 anni e la figlia di 13 anni hanno dovuto lasciare la loro casa. Gli assistenti sociali del comune di Viareggio, anche, stamani erano assenti dopo che nei giorni precedenti avevano proposto una sistemazione dalle suore a Pietrasanta” – scrivono in una nota dalla Brigata Mutuo Sociale per l’abitare – Fortunatamente il padrone di casa impietositosi della situazione ha deciso di pagare per una decina di giorni, il tempo che la famiglia si trasferisca da una amica, il pernottamento in un B&B. Compito questo che avrebbe dovuto essere a carico dei servizi sociali del comune di Viareggio.

“Quello che è ancora più grave però – concludono – è il fatto che i due minori pur frequentando rispettivamente la seconda elementare e la terza media di due scuole di Viareggio si siano visti negare la residenza dagli uffici comunali”.