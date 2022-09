Cordoglio per la morte di Antonia Tomei, moglie di Marcello Pera

È morta ieri sera (21 settembre), dopo una lunga malattia, la moglie di Marcello Pera Antonia Tomei.

A esprimere vicinanza al presidente emerito del senato anche l’ex sindaco di Capannori Olivo Ghilarducci.

“Esprimo il mio cordoglio e la mia vicinanza a Marcello Pera – scrive Ghilarducci – nel triste momento della perdita della cara moglie”.

Al cordoglio si unisce anche Massimo Mallegni: “Ho appreso con dispiacere della scomparsa della signora Antonia Pera. Posso sinceramente dirmi onorato di averla conosciuta, ed è stata davvero una guida importante per suo marito. Al professor Marcello Pera le mie più sentite condoglianze”.

Parole di conforto anche da Fratelli d’Italia. “Ci stringiamo intorno al presidente Pera in questo momento di grande dolore per la scomparsa della moglie Antonia Tomei. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia”, scrivono in una nota il capogruppo in Consiglio regionale Francesco Torselli, il vicecapogruppo Vittorio Fantozzi, e i coordinatori comunale e provinciale di Fratelli d’Italia, Marco Martinelli e Riccardo Giannoni.