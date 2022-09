Doppia vincita consecutiva al Gratta e vinci

Prima gratta e vince 1000 euro e dopo pochi minuti ne vince altri 7mila. Un super fortunato giocatore in stato di grazia ha portato a casa 8mila euro in una mezz’ora di “giocate” all’edicola Bertolucci di via Puccini a Sant’Anna.

Tutto è successo nel pomeriggio di oggi (22 settembre) quando l’uomo ha chiesto “grattini” di vario taglio per un totale di 20 euro, poi con le vincite intermedie ne ha presi altri 4 e tra questi c’erano i due tagliandi vincenti. Urla di gioia nella rivendita per la doppia vincita e inevitabili abbracci con i rivenditori. Poi la validazione dei due tagliandi e la prenotazione dei due bonifici che nei prossimi giorni il fortunato giocatore riceverà direttamente da Lottomatica. Un pomeriggio da ricordare per l’operaio lucchese molto conosciuto e stimato nel quartiere. “Comprerò un regalo a mia moglie e ai miei figli e poi faremo un viaggio tutti insieme a Natale”.