Colpito da un escavatore mentre lavora in un giardino

E’ stato colpito da un escavatore a una gamba e ad un braccio mentre stava lavorando nel giardino di un privato in via del Padule a Pietrasanta. Un operaio di 49 anni è in gravi condizioni dopo l’infortunio che si è verificato, per cause da accertare, questa mattina (23 settembre) poco prima delle 11.

Inizialmente l’incidente era apparso molto grave e la centrale operativa del 118 ha allertato l’elisoccorso Pegaso, il cui intervento si è poi rivelato non necessario. Il ferito è stato condotto con codice giallo all’ospedale Versilia da un’ambulanza. Sul posto oltre a vigili del fuoco e polizia municipale sono intervenuti anche gli operatori della prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Asl.