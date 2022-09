“Persone, non profitto”. E’ il futuro del clima e quindi del Pianeta ad essere al centro del corteo di Fridays for future, che si è svolto questa mattina (23 settembre) anche a Lucca.

Oltre 500 i manifestanti presenti: non solo giovani e studenti ma anche tanti lavoratori hanno preso parte all’iniziativa di sensibilizzazione sul rispetto dell’ambiente. Così una fiumana di persone, molte delle quali hanno alzato striscioni e cartelli invocando il rispetto della Terra e chiedendo politiche per la transizione ecologica, si è ritrovata in piazzale Verdi per poi attraversare il cuore cittadino.

Erano presenti anche molti striscioni contro la base militare di Coltano e delegazioni di lavoratori Gkn. Al corteo hanno aderito tra gli altri la Cgil, i Cobas, l’Unione degli studenti e rappresentanti di Europa Verde.

(notizia in aggiornamento)