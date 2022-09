L’allerta meteo per il fine settimana passa da gialla ad arancione. E’ il nuovo avviso diramato stamani (24 settembre) dalla sala di protezione civile della Regione Toscana. L’allerta prevede piogge intense e temporali per oggi (24 settembre) dalle 18, fino alle 12 di domani mattina (25 settembre).

Nello specifico l’allerta arancione riguarda Lucca, la Versilia e l’intera Piana. Per la Valle del Serchio e Garfagnana è confermata l’allerta di livello giallo emessa ieri.

Le previsioni meteo del Lamma indicano un rapido peggioramento con precipitazioni anche temporalesche dal pomeriggio e rinforzo dei venti meridionali. Per quanto riguarda le piogge in serata e durante la notte le precipitazioni assumeranno carattere prevalente di temporale. Cumulati fino alle 12 di domani, domenica: medi fino ad abbondanti; massimi fino a elevati o localmente molto elevati. Possibili nubifragi, violenti colpi di vento e grandinate. Dal pomeriggio di domani, ci sarà ancora possibilità di locali temporali, ma più occasionali e isolati. Venti di Scirocco in rinforzo. Mare molto mosso sul settore meridionale. Attenuazione del moto ondoso già dalla mattina di domani.

A Viareggio sono state chiuse per precauzione le pinete e il viale dei Tigli.