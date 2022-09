Trovato con un coltello a scatto a bordo di un mezzo: denunciato

E’ stato trovato con un coltello a scatto ed è stato denunciato per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere. E’ il risultato di un’attività di controllo del territorio messa in campo mercoledì scorso (21 settembre) dai carabinieri della stazione di Coreglia che hanno denunciato un operaio 34enne, residente nel milanese.

Il tutto si è sviluppato nella mattina a seguito di un’attività di controllo su strada svolta dai militari, che stavano procedendo ad un servizio di prevenzione sul territorio nella frazione di Ghivizzano, dove si sono imbattuti in due uomini a bordo di un veicolo commerciale che hanno destato loro sospetto.

A seguito delle specifiche verifiche uno dei due è stato trovato in possesso di un coltello a scatto, di tipologia e misure incompatibili con il lecito porto del quale non ha saputo giustificare il possesso e che i militari hanno sequestrato.

Il suo accompagnatore invece, un 40enne residente in provincia di Cremona, è risultato sottoposto ad una misura alternativa alla detenzione per reati concernenti gli stupefacenti che gli prescriveva lo specifico divieto di allontanarsi dalla regione Lombardia, per cui è stato segnalato all’autorità giudiziaria.