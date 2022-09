Autostrada A11, chiuse per una notte le stazioni di Lucca est e Capannori

Sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22 di mercoledì (28 settembre) alle 6 di giovedì, sarà chiusa la stazione di Lucca est, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Pisa.

Per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, dalle 22 di mercoledì alle 6 di giovedì sarà chiusa anche la stazione di Capannori, in entrata verso Pisa e in uscita per chi proviene da Firenze.