Con l’auto contro un muro, 3 feriti: grave una donna

Sono finiti con l’auto contro un muro. Uno schianto violento, avvenuto in località Col d’Arciana, nel comune di Castiglione di Garfagnana. Feriti tutti e tre gli occupanti della vettura, la più grave è una donna di 65 anni che si trovava al bordo del mezzo.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente che si è verificata nel pomeriggio di oggi (25 settembre) attorno alle 16,17. L’allarme è stato dato immediatamente da alcuni passanti. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto ambulanze e automedica e ha allertato anche l’elisoccorso. Dopo le cure prestate sul posto, Pegaso ha accompagnato in codice giallo la donna, la ferita più grave, all’ospedale Cisanello di Pisa. Ha riportato un politrauma ma non sarebbe in pericolo di vita. Un altro dei tre occupanti, anche lui di 65 anni, è stato invece trasferito al pronto soccorso del Santa Croce di Castelnuovo con il codice verde, mentre il terzo ha riportato soltanto alcune contusioni e non è stato necessario ricorrere alle cure dell’ospedale.

Sul posto, per i rilievi del caso sono accorsi i carabinieri. Stando alle prime informazioni, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo e nell’incidente non vi sarebbero altri veicoli coinvolti.