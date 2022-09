E’ volata nel vuoto con l’auto precipitando da un parapetto sotto la Rocca ariostesca di Castelnuovo Garfagnana mentre faceva manovra nel parcheggio di via Vittorio Emanuele. E’ salva per miracolo una donna di 30 anni, residente in Garfagnana, che questa sera (25 settembre) è rimasta in trappola nella Renault Captur ribaltata nell’area dell’ex pista di pattinaggio.

E’ stata soccorsa, con l’aiuto dei vigili del fuoco, dal personale del 118 che in ambulanza l’ha trasferita con il codice rosso all’ospedale di Lucca. Sempre rimasta cosciente era sotto choc e non ha saputo ancora dare spiegazioni ai soccorritori né tanto meno ai carabinieri che sono arrivati in pochi istanti sul posto. Il caso ha voluto che nell’area dell’ex pista di pattinaggio non ci fosse nessuno.

Poteva essere il bilancio di una tragedia quello dell’incidente avvenuto attorno alle 19,30, per cause che sono in corso di accertamento. L’ipotesi è che la donna stesse facendo manovra nel parcheggio di via Vittorio Emanuele e, forse per un momento di distrazione, ha sfondato il guard rail ed è finita al di sotto. La vettura si è ribaltata e la donna, unica occupante dell’auto, è rimasta intrappolata nelle lamiere. L’hanno estratta i vigili del fuoco, consegnandola alle forze dell’ordine.