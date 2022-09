Finisce in manette dopo il colpo in un noto residence

E’ stato catturato subito dopo il colpo in un residence nel quartiere di San Marco a Lucca. In manette è finito un 47enne di origini algerine già noto per reati contro il patrimonio. Lo ha arrestato la polizia quando aveva ancora in mano una piccola cassaforte trafugata e indossava calzini per nascondere le sue impronte. L’allarme è scattato attorno alle 3 di notte, con una chiamata sul cellulare al titolare.

L’esercente ha subito chiamato il figlio che stava dormendo in uno degli appartamenti di pertinenza del residence, il quale ha notato una finestra aperta e ha fatto allertare le forze dell’ordine.

La volante della questura di Lucca, sul posto in meno di due minuti, ha individuato lo straniero mentre era intento ad uscire dagli uffici del residence scavalcando la finestra forzata per entrare.

Alle mani portava ancora dei calzini usati per celare le impronte, e in suo possesso gli agenti hanno rinvenuto una piccola cassaforte ancora chiusa e 315 euro in contanti rubati dalla cassa.

Tra gli ammanchi anche 500 euro in contanti. L’uomo è stato tratto in arresto e questa mattina (26 settembre) è comparso di fronte al giudice del tribunale di Lucca per essere processato per direttissima.