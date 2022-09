Coronavirus, 278 nuovi positivi in provincia di Lucca

Sono 278 i nuovi casi di coronavirus registrati in provincia di Lucca nelle ultime 24 ore, un dato in aumento rispetto alla giornata di ieri (26 settembre) alla luce dei molti test in più effettuati.

Nel dettaglio, sono 51 i nuovi contagi in Valle del Serchio (Gallicano 9, Coreglia 8, Pescaglia 5, Fabbriche di Vergemoli 1, Barga 11, Bagni di Lucca 6, Molazzana 1, San Romano 1, Castelnuovo 4, Minucciano 1, Piazza al Serchio 1, Borgo a Mozzano 3), 117 nella Piana di Lucca (Villa Basilica 3, Capannori 37, Lucca 63, Altopascio 9, Porcari 4, Montecarlo 1) e 110 in Versilia (Stazzema 6, Seravezza 20, Pietrasanta 24, Massarosa 14, Viareggio 29, Camaiore 14, Forte dei Marmi 3).