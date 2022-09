Ruba una bicicletta, arrestato un 23enne di Volterra.

Ieri mattina (26 settembre) i carabinieri della Sezione radiomobile di Lucca hanno proceduto all’arresto in flagranza del giovane, senza fissa dimora, già conosciuto dalle forze dell’ordine, per il reato di furto. Alle 10 la centrale operativa dei carabinieri aveva ricevuto una richiesta di un cittadino lucchese che aveva segnalato il furto della sua bicicletta, avvenuto pochi istanti prima nella centralissima via Garibaldi, dopo che l’aveva lasciata fuori da un negozio per alcuni minuti. Le immediate ricerche, svolte anche con l’ausilio delle immagini dell’impianto di videosorveglianza cittadino, hanno consentito agli uomini dell’arma di rintracciare il giovane nel vicino piazzale Verdi, ancora in possesso del velocipede.

Ma la vicenda prosegue, infatti il ragazzo, dopo essere stato sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di una quantità cospicua di altri oggetti, un computer, carte di credito, telefoni cellulari e stecche di sigarette, in parte riconducibili ad altri due furti perpetrati nella stessa mattina su due veicoli in sosta in viale San Concordio e in via Vittorio Veneto. Proseguono le indagini dei carabinieri per verificare se il 23enne possa essere coinvolto anche in altre attività delittuose. La refurtiva veniva restituita ai legittimi proprietari, mentre l’arrestato, al termine delle formalità di rito, veniva trattenuto nella camera di sicurezza della compagnia dei carabinieri di Lucca, in attesa dell’udienza di convalida prevista per la mattinata di oggi.