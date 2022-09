Operaio si amputa un dito mentre lavora

E’ rimasto con il dito amputato mentre lavorava in un’azienda di forniture e arredamento per uffici a Fornacette. E’ accaduto ad un operaio di 45 anni, residente a Capannori, rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro nel pomeriggio di oggi (29 settembre).

L’allarme è scattato intorno alle 15 e sul posto, in un’azienda di forniture e arredamento per uffici, sono subito arrivati i mezzi del 118.

L’operaio è stato portato in ospedale in codice rosso. Sul posto anche l’automedica da Pontedera. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto.