Due mesi fa, avendo partecipato alle operazioni di assistenza animali nel tragico incendio di luglio che colpì i Comuni di Lucca, Camaiore e, soprattutto, Massarosa, il presidente Anpana Lucca, Angelo Bertocchini, si attivò, con altri volontari dell’associazione, per formare una squadra che portasse acqua e cibo ai numerosi animali selvatici che erano riusciti a sfuggire alle fiamme.

Il progetto, denominato in un primo momento AbbeveriAmo i selvatici e, successivamente, AssistiAamo i selvatici, fu presentato agli assessori Barsanti e Consani, che lo approvarono subito raccogliendo anche fondi tra i membri sia del Consiglio comunale (maggioranza e opposizione) che della giunta. Al tempo stesso anche la presidente dell’associazione Battitoanimale, Monica Di Mauro, accettò di collaborare con Anpana. Da lì, lungo il percorso, anche altre associazioni hanno appoggiato e collaborato, come un unico gruppo, con Anpana. Due volte a settimana le volontarie e i volontari, raccoglievano frutta e verdura da alcuni ortofrutta della piana e, tutti i martedi e sabato, andavano a reintegrare l’acqua e distribuire il cibo nei Comuni interessati.

Questi i numeri del progetto, conclusosi in questi giorni: 22 i giorni coperti con i servizi; oltre 60 i volontari che sono stati impegnati nella raccolta e distribuzione di acqua e cibo; circa 500 i litri d’acqua distribuiti; circa 500 i chili di verdura e frutta ritirati e distribuiti; 60 i chili di fioccato distribuito; circa 10 i chili di frutta secca; 5 i chili di pane, offerto solo il primo giorno perché non fa bene agli animali se assunto in grandi quantità; centinaia i chilometri percorsi con mezzi e a piedi; 20 le taniche acquistate per il reintegro dell’acqua; 30 i contenitori acquistati per acqua e cibo, contenitori che, a ottobre saranno recuperati dai volontari in quanto di plastica; 8 i mezzi utilizzati nel progetto; 5 le Associazioni intervenute (Anpana, Battitoanimale, Progetto Io Cane, Progetto 11 Asd, Associazione Iro).

Il presidente Anpana Lucca, Angelo Bertocchini, desidera ringraziare pubblicamente tutte le volontarie e volontari delle Associazioni che hanno permesso la riuscita di questo progetto. “Un grazie di cuore, naturalmente – spiega -, va agli ortofrutta che ci hanno aiutati e, senza i quali, potevamo fare ben poco (Radiana Lencioni, Ortolara, Dal Maestro, L’Orto del Borgo) e tutti i cittadini che ci hanno sostenuti con contributi per acquistare taniche, contenitori di plastica e alimenti. Sicuramente questo progetto pro selvatici, con la paura del post incendio, con la siccità del periodo, con la fuga dalle fiamme, li ha aiutati a superare il primo, tragico, anche per loro, momento di difficoltà. Adesso, però, sentiti esperti del settore e veterinari, devono riprendere graduatamente la loro vita cacciando e cercando cibo autonomamente”.

Anche l’assessore all’Ambiente, Cristina Consani, soddisfatta della riuscita dell’iniziativa ha dichiarato quanto segue: “Ho appoggiato e supportato con grande piacere ed entusiasmo l’iniziativa SosteniAmo i selvatici, che è risultata e risulterà importante e di grande aiuto per numerosi animali selvatici del nostro territorio, in un particolare momento di disagio e difficoltà dovuto al contesto ambientale e climatico. A nome dell’amministrazione ringrazio tutte le associazioni e i volontari che si sono spesi per la causa e che hanno messo in campo le proprie competenze e la loro passione affinché questo bel progetto diventasse realtà”. Compiacimento anche da parte della presidente dell’Associazione Battitoanimale, Monica Di Mauro: “Siamo felici e soddisfatti di aver svolto il servizio di distribuzione cibo e acqua in soccorso degli animali selvatici colpiti dagli incendi boschivi di Luglio, animali che sono stati cosi aiutati e soccorsi nel momento di emergenza considerata anche la siccità che ha colpito le nostre zone in quel periodo. Un grande ringraziamento a tutti i volontari che si sono attivati in questa situazione e ai negozi di ortofrutta che, 2 volte a settimana, hanno donato frutta e verdura per gli animali. Lieti di aver collaborato con Anpana che, con la loro esperienza nel coordinare e organizzare, hanno saputo attivare sin da subito una risposta per gestire questa situazione inedita. L’emergenza ha dimostrato ancora una volta il ruolo fondamentale che svolge il volontariato nella nostra società e la sua capacità di rispondere nell immediato ai bisogni dei più fragili”.