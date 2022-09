Ha perso il controllo della sua Fiat Punto ed è andata a schiantarsi contro il muretto del giardino di una casa. E’ successo stanotte (30 settembre) attorno alle 2 sulla via Sarzanese a Bozzano, nel comune di Massarosa.

Per cause ancora in corso di accertamento, una donna che era alla guida della Punto ha perso il controllo del mezzo ed è andata a schiantarsi a lato strada. Sul posto sono arrivati i mezzi di soccorso del 118 insieme ai vigili del fuoco.

Foto 3 di 4







Fortunatamente l’automobilista non è in gravi condizioni: è stata accompagnata in ambulanza al pronto soccorso del Versilia con il codice giallo.