Si ribalta con l’auto e finisce nel fossato, ferito anziano

Se l’è vista brutta un anziano che alla guida di un’auto è finito fuori strada in via del Tiro a Segno, a Sant’Anna, cappottandosi nel fossato ai margini della strada. L’incidente si è verificato attorno alle 15 di oggi (30 settembre) per cause in corso di accertamento.

Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco che si sono occupati del recupero dell’anziano. L’uomo è stato soccorso dai sanitari dell’ambulanza che lo hanno poi accompagnato al pronto soccorso del San Luca, in codice giallo.