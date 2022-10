Un incidente che ha coinvolto ben nove persone si è verificato poco prima della mezzanotte a Viareggio, all’incrocio fra via Buonarroti e via Leonardo dal Vinci.

Due auto, per cause al vaglio dei carabinieri, si sono scontrate ed una delle due, dopo l’impatto, si è ribaltata. Nel complesso, fra le due auto, si contano nove feriti, fortunatamente nessuno in maniera grave. Di questi sei sono stati ricoverati all’ospedale Versilia in codice giallo, tre sono stati condotti al Noa di Massa.