Pompiere per un giorno. Con tanto di “diploma” per chi, tra i tanti bimbi che hanno partecipato, ha superato le varie prove.

Massarosa presa d’assalto, oggi, 2 ottobre, per questa iniziativa per i più piccoli, in onore di chi, vigili del fuoco e volontari, ha lavorato per giorni per avere ragione delle fiamme che hanno divorato migliaia di ettari sulle colline del comune, la scorsa estate.

Bambini felici, accompagnati da mani esperte, hanno affrontato gli “ostacoli”, come in un vero addestramento, conquistando, alla fine dei percorsi, il “foglio” di carta attestante la nomina a pompiere con tanto di complimenti dagli angeli del fuoco. Giochi, attività a tema e tanto divertimento per i piccoli che, da sempre, amano i pompieri, e i loro mezzi.

Durante la mattina, dinanzi al palazzo comunale, è stata inaugurata la panchina blu per la campagna di consapevolezza sull’autismo, poi, nel Parco di Nassiriya, sono stati consegnati gli attestati di merito a chi ha affrontato l’emergenza incendio.