Un incrocio maledetto, quello tra via Menini e via Petrarca in Darsena a Viareggio, lo stesso dove, nel dicembre di diversi anni fa perse la vita Cristian Larini, e che questa notte è stato di nuovo teatro di un incidente.

Una Jeep Compass con alla guida una giovane di Livorno ha bucato lo stop di via Petrarca nello stesso istante in cui è sopraggiunta una Panda con al volante una una ragazza originaria di Firenze ma residente a Torre del Lago.

Sul posto i mezzi del 118 per assistere le due automobiliste e il carroattrezzi.