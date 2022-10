Muore stroncato da un malore in mare

Ha avuto un malore in mare ed è morto. Sono state tutte inutili le manovre per salvare la vita ad un uomo di 68 anni, turista tedesco in vacanza in Versilia da fine settembre, che nel pomeriggio di oggi (3 ottobre) attorno alle 15,30 ha avuto un malessere mentre si trovava in acqua di fronte ad un tratto di spiaggia libera nella zona dell’hotel Giulia a Lido di Camaiore.

A notare il corpo senza vita in acqua è stato un surfista che lo ha visto a circa 50 metri dalla riva.

Il personale del 118 intervenuto sul posto ha tentato di tutto per rianimarlo ma purtroppo non c’è stato niente da fare. Sul posto per accertare la dinamica della tragedia sono sopraggiunti anche gli uomini della capitaneria di porto.