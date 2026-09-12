L'attività|
Oltre 500 recuperi di pulli e piccoli selvatici d’estate dai volontari di Anpana
L’associazione sottolinea la criticità sui costi: “Superati i fondi delle convenzioni comunali, chiediano il sostegno della comunità”
È un bilancio da record quello tracciato dai volontari di Anpana Lucca. Con gli ultimi interventi registrati di un pullo di piccione con zampa fratturata e di una piccola volpe ferita e disidratata, l’associazione ha raggiunto la quota di 500 recuperi effettuati di pulli e piccoli animali selvatici in difficoltà sul territorio dei Comuni convenzionati di Lucca, Capannori e Porcari.
La stagione era iniziata a rilento nei mesi primaverili, per poi registrare un vero e proprio boom a luglio, favorita dalle elevate temperature estive che hanno messo a dura prova la fauna selvatica locale. L’attività dei volontari comprende non solo il recupero, sul campo, degli esemplari segnalati dai cittadini, ma anche il loro trasporto — con viaggi pressoché giornalieri — al centro Cruma Lipu di Livorno. Qui gli animali vengono presi in cura da veterinari e da personale specializzato per l’eventuale terapia, lo svezzamento e il successivo reinserimento in natura. A fronte del traguardo raggiunto, l’associazione evidenzia tuttavia una criticità economica ormai strutturale: per il terzo anno consecutivo, infatti, le spese gestionali — appesantite in particolare dai rincari del carburante — hanno abbondantemente superato i fondi previsti dalle convenzioni comunali.
”Come già avvenuto negli anni passati, stiamo cercando di coprire questo deficit con stand alle fiere, eventi di autofinanziamento e con la generosità dei cittadini – spiegano da Anpana – confidando nel sostegno della comunità per sostenere i costi dell’attività svolta”.
Archiviato il periodo rosso di massima emergenza estiva, il servizio di recupero rimane comunque operativo. Chiunque individui pulli o piccoli animali selvatici feriti o in difficoltà nei territori di Lucca, Capannori e Porcari può contattare il numero dedicato 366.2780347.