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Cronaca/
Si infortuna al percorso sospeso, la recuperano i vigili del fuoco
12 settembre 2026 | 18:42
La donna si è fatta male su una corda sospesa sopra il torrente Lima: è stata raggiunta utilizzando tecniche speleo alpino fluviali
Si è infortunata a un ginocchio mentre era intenta a fare un percorso ludico su una corda sospesa sopra il torrente Lima. Per riportarla a terra, con un Aps e un’autoscala, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Lucca e di San Marcello Pistoiese.
È successo nel pomeriggio di oggi (12 settembre) sulla Ss 121. La donna, rimasta bloccata su una piattaforma, è stata raggiunta dai vigili del fuoco che, mediante tecniche Saf e supportati anche dal personale del parco avventura, hanno effettuato il recupero e l’hanno affidata al personale sanitario per le cure del caso.