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Cronaca/
Ultraleggero atterra male, ambulanza al campo di volo
12 settembre 2026 | 15:40
Per fortuna nessuno è rimasto ferito in modo serio
Stava atterrando al campo di volo di Pioppo Gatto, nel territorio comunale di Massarosa. Qualcosa però, nell’ultima fase del volo deve essere andata storta, tanto che il velivolo, un ultraleggero, è atterrato male.
Attorno alle 14 di oggi 12 settembre quindi, sul posto è arrivata l’ambulanza per prendersi cura del ferito, un uomo di 61 anni, per fortuna ferito in modo non grave, tanto che non è stato necessario il trasporto all’ospedale.
Sul posto anche carabinieri e vigili del fuoco.