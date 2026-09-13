Al capitano Claudio Di Mino la Medaglia Mauriziana al merito

Il comandante del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Viareggio Claudio Di Mino ha ricevuto la Medaglia Mauriziana al Merito, consegnata oggi (13 settembre) dal comandante Michele Lastella.

La Medaglia Mauriziana rappresenta una delle più alte onorificenze destinate agli ufficiali e sottufficiali delle forze armate. Viene concessa con decreto del presidente della Repubblica, su proposta del ministro della difesa, di concerto con il ministro dell’interno, a coloro che abbiano maturato cinquant’anni di servizio militare, distinguendosi per risultati operativi di eccellenza e per una condotta disciplinare irreprensibile. Il riconoscimento attribuito al capitano Di Mino valorizza una carriera contraddistinta da dedizione, elevata professionalità e significativi risultati operativi. L’onorificenza evidenzia l’impegno costante profuso nell’Arma dei carabinieri, consolidando il ruolo di figura di riferimento per il territorio e per i colleghi, esempio di eccellenza e di servizio allo Stato.

Nel corso della sua carriera, il capitano Di Mino ha ricoperto numerosi incarichi in ambito nazionale e internazionale, operando anche in contesti particolarmente complessi. Tra questi, la missione bilaterale di dodici mesi a Hebron (Palestina), finalizzata al mantenimento della stabilità e della sicurezza nell’area; la partecipazione, in due distinti periodi tra il 2020 e il 2024, a una missione Nato a Pristina, in Kosovo; la missione svolta tra settembre e ottobre 2025 a Gibuti, nell’ambito di un intervento volto a favorire la stabilizzazione della Somalia e dell’intera regione del Corno d’Africa, attraverso attività di addestramento delle forze di polizia locali; nonché gli incarichi, in due distinti periodi tra il 1999 e il 2001 e tra il 2009 e il 2012, presso l’ufficio di collegamento con la Guardia civil spagnola a Madrid.