Il genero promotore finanziario si appropria dei fondi del conto corrente di una donna: nessuna responsabilità della banca

La vicenda trae origine dalla citazione in giudizio promossa dalla cliente per ottenere il risarcimento di oltre 231mila euro, somme sottratte dal conto corrente e destinate a fittizi investimenti finanziari. Se in primo grado il tribunale di Lucca aveva condannato la banca al pagamento dell’importo, la Corte d’Appello di Firenze aveva successivamente ribaltato il verdetto, escludendo il diritto al risarcimento.

A fare la differenza nel giudizio di legittimità sono state le condotte ritenute gravemente incaute e anomale da parte della correntista. Secondo quanto ricostruito nei gradi di merito e convalidato dalla Suprema Corte, la donna ha interrotto il nesso di occasionalità necessaria tra le mansioni del dipendente e l’illecito compiuto. La cliente, infatti, ha condiviso con il parente promotore i codici e le credenziali di accesso all’home banking, consentendogli di operare direttamente sui propri fondi.