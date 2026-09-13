attenzione|
Quando quella telefonata può sembrare plausibile: la nuova truffa a chi aspetta una carta
Il Codacons ricorda che Pin, password e codici di autorizzazione devono sempre rimanere riservati
Una nuova truffa viaggia per posta. Lo fa sapere il Codacons, che avvisa chi sta aspettando una nuova carta di credito, di debito o prepagata perché quella precedente è scaduta o deve essere sostituita. Una situazione in cui “sguazza” un nuovo genere di truffa, con il caro vecchio metodo della telefonata dalla banca, particolarmente credibile in un simile contesto.
“Il pericolo sta proprio nel fatto che la telefonata può sembrare plausibile – afferma Francesco Tanasi, segretario nazionale Codacons – se sto realmente aspettando una nuova carta e qualcuno mi chiama dicendo che c’è un problema, posso essere portato a fidarmi. Prima di fare qualsiasi cosa bisogna invece fermarsi e verificare”. Tra le tecniche utilizzate nelle frodi bancarie ci sono il vishing e lo spoofing. In alcuni casi il numero o il riferimento visualizzato sul telefono può apparire affidabile, rendendo più difficile capire subito che si tratta di un tentativo di truffa. L’obiettivo può essere quello di ottenere Pin, password e codici Otp oppure di convincere la vittima ad autorizzare un’operazione.
Pin, password e codici di autorizzazione devono sempre rimanere riservati. Se durante una telefonata vengono richiesti questi dati o viene chiesto di eseguire una procedura sull’app, la cosa più sicura è interrompere la conversazione e contattare direttamente la banca attraverso i suoi canali ufficiali. “Se la carta tarda ad arrivare, dobbiamo essere noi a contattare la banca utilizzando un recapito ufficiale – sottolinea Tanasi – non bisogna farsi condizionare dall’urgenza prospettata da chi chiama o dal numero che compare sul display”.