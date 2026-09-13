Reitera i comportamenti persecutori verso la ex: revocato l’affidamento in prova

La Cassazione ha confermato la decisione del tribunale di sorveglianza che ha recepito l’informativa dei carabinieri di Lucca

La Corte di Cassazione ha confermato in via definitiva la revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale per un condannato ritenuto responsabile di condotte persecutorie, violenze e minacce ai danni dell’ex convivente. I giudici della prima sezione penale hanno infatti respinto il ricorso presentato dalla difesa dell’uomo, convalidando quanto già disposto dal Tribunale di sorveglianza di Firenze a seguito degli accertamenti condotti dalle forze dell’ordine.

La vicenda trae origine dal provvedimento cautelare adottato dal magistrato di sorveglianza che, dopo aver recepito l’informativa di reato redatta dai carabinieri di Lucca, aveva sospeso la misura alternativa disponendo l’immediato accompagnamento dell’uomo in carcere. A far scattare la revoca sono state le circostanziate denunce presentate dalla persona offesa, ritenute pienamente attendibili dai magistrati e avvalorate da precisi riscontri investigativi, tra cui tre registrazioni video esibite dalla donna e dettagliatamente trascritte dai militari dell’Arma.

Nel ricorso presentato la difesa ha contestato la decisione dei giudici di merito invocando un presunto travisamento del materiale probatorio e lamentando la mancata concessione, in via subordinata, della detenzione domiciliare per ragioni di salute legate a patologie respiratorie. Gli ermellini hanno tuttavia bollato le censure come inammissibili e infondate, ricordando come il giudice di sorveglianza goda di piena autonomia nel valutare le condotte penali emerse durante la prova extramuraria.