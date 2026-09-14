Commerciante vittima di estorsione fa arrestare in flagranza un conoscente

Sul posto sono intervenuti i militari del Norm con il sucpposrto delle stazioni di Lucca e Ponte a Moriano: aveva appena ‘incassato’ 250 euro

I carabinieri della compagnia di Lucca nella mattinata di ieri (13 settembre), hanno arrestato in flagranza di reato per estorsione un uomo di 49 anni, già noto alle forze dell’ordine, al termine di un’attività investigativa che ha consentito di documentare un’illecita consegna di denaro. L’arresto è avvenuto nel corso di un incontro tra l’indagato e un commerciante del centro storico.

L’operazione è stata condotta dai militari del Nucleo operativo e radiomobile, con il supporto delle stazioni di Lucca e Ponte a Moriano, a seguito della segnalazione di un commerciante che si era rivolto all’Arma dopo aver ricevuto una richiesta estorsiva da parte di un conoscente. Quest’ultimo, mediante minacce di ritorsioni, aveva avanzato una richiesta indebita di denaro pari a mille euro.

Nel corso della mattinata, i carabinieri hanno monitorato l’incontro tra la vittima e l’indagato, accertando che il 49enne si era recato nell’esercizio commerciale reiterando con insistenza la richiesta di denaro. Di fronte all’atteggiamento minatorio, il commerciante ha consegnato una somma di 250 euro, nel tentativo di allontanare l’uomo.

I militari, che avevano osservato la scena a distanza di sicurezza, sono intervenuti immediatamente dopo la consegna, recuperando il denaro e restituendolo alla vittima, quindi procedendo all’arresto in flagranza.