Escursionisti restano bloccati lungo una parete rocciosa: salvati da Sast e vigili del fuoco

I soccorritori alpini hanno dovuto risalire in arrampicata un canale impervio con passaggi di secondo e terzo grado

Operazione di soccorso coordinata nella serata di ieri sulle Alpi Apuane, dove cinque escursionisti rimasti bloccati lungo una parete rocciosa sono stati tratti in salvo dal Soccorso alpino e dai vigili del fuoco.

L’allarme è scattato intorno alle 20,30 per il mancato rientro del gruppo nella zona tra Orto di Donna e Monte Contrario, sopra la frazione di Forno nel territorio di Massa, sul versante massese delle Apuane al confine con la Garfagnana. Gli escursionisti, che in giornata avevano affrontato la ferrata del Monte Contrario per poi dirigersi verso la località Biforco, si sono smarriti lungo l’ex sentiero del Canal Fondone. Fuori traccia, si sono ritrovati bloccati sopra un salto di roccia di circa trenta metri, nell’impossibilità sia di proseguire sia di fare a ritroso il percorso.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i tecnici della stazione di Massa del Sast unitamente alle squadre dei vigili del fuoco di Massa Carrara. Per raggiungere il gruppo, i soccorritori alpini hanno dovuto risalire in arrampicata un canale impervio con passaggi di secondo e terzo grado. Il primo giovane, trovatosi nella posizione più esposta e critica, è stato messo subito in sicurezza e calato con le corde per trenta metri fino al sentiero sottostante. Successivamente, i tecnici hanno completato la risalita recuperando e calando ad uno ad uno anche gli altri quattro compagni.

Nel corso dell’intervento è stato allertato ed inviato in zona anche l’elicottero Drago del reparto volo dei vigili del fuoco di Bologna, rimasto in stand-by all’eliporto del Cinquale pronto a intervenire in caso di complicazioni.