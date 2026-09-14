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Cronaca
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In moto contro un’auto sulla Lodovica: 33enne in elisoccorso a Cisanello

14 settembre 2026 | 19:19
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di Redazione

Redazione

In moto contro un&#8217;auto sulla Lodovica: 33enne in elisoccorso a Cisanello

L’incidente a Diecimo all’altezza del distributore della Tamoil: il centauro non è fortunatamente in pericolo di vita

Grave incidente nel pomeriggio di oggi, poco dopo la 17,30 sulla Lodovica a Diecimo, all’altezza del distributore della Tamoil. 

Per cause al vaglio della polizia locale della Mediavalle e dei carabinieri si sono scontrati un’auto e una moto. Ad avere la peggio il 33enne in sella alla moto, che è stato sbalzato dal mezzo e si è procurato una frattura esposta alla gamba e un violento trauma toracico. 

Per accelerare le operazioni di soccorso, dopo l’arrivo dell’ambulanza della Misericordia di Borgo a Mozzano con infermiere a bordo, è stato fatto sollevare l’elicottero che ha portato il ferito all’ospedale pisano di Cisanello. La chiamata è partita in codice rosso, per la dinamica maggiore dell’evento, ma il paziente è stato ricoverato in codice giallo, quindi non è in pericolo di vita. 

Nessuna grossa conseguenza, a parte lo choc, per il conducente dell’auto, che ha chiamato i soccorsi dopo l’incidente. 