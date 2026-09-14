L'incidente|
Si accascia sul volante per un malore e tampona l’auto che la precede
È successo all’altezza della terrazza Petroni a Monte San Quirico durante la prima fiera: 76enne in ospedale per i controlli
Attimi di paura durante la fiera per un malore che ha colto una donna di 76 anni al volante della sua auto all’altezza della Terrazza Petroni.
La donna, secondo le ricostruzioni dei testimoni e della polizia locale che è intervenuta sul posto, si sarebbe improvvisamente accasciata sul volante andando a tamponare la vettura che la precedeva.
Sono così partiti i soccorsi per la donna che è stata stabilizzata e trasportata in ospedale in codice rosso, per il timore di problemi neurologici importanti in corso.
I soccorsi e i rilievi per l’incidente hanno reso ancora più caotica la situazione del traffico in quel tratto di strada intorno alle 10,45 del mattino, il momento dell’incidente.