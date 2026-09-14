Dea bendata|
Cronaca/
Superenalotto, centrati due 5 da 10500 euro a Viareggio e a Barga
14 settembre 2026 | 10:47
Le vincite, nella settimana in cui è stato conquistato il jackpot in Lombardia, a una tabaccheria e a un bar
Il SuperEnalotto premia la Toscana nell’estrazione di sabato (12 settembre).
Come riporta Agipronews, nella regione sono stati centrati due 5 da 10.512,88 euro ciascuno, per un totale di 21.025,76 euro. Entrambe le vincite si concentrano in provincia di Lucca: a Viareggio al tabacchi di via Aurelia 229 e a Barga al bar di via Pascoli 21.
L’ultimo 6 da 223,2 milioni di euro è stato centrato proprio questa settimana, l’11 settembre, a Oggiono. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma domani (15 settembre) sale a 27,3 milioni di euro.