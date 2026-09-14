L'incidente|
Tamponamento a catena fra i caselli di Lucca della A11: quattro feriti al San Luca
Due delle tre auto coinvolte sono andate quasi distrutte dall’impatto. Diversi chilometri di coda per rilievi e soccorsi
Tamponamento questa sera (13 settembre) intorno alle 20,30 sull’autostrada Firenze-Mare tra i caselli di Lucca Ovest e Lucca Est direzione Firenze al chilometro 66: coinvolte tre auto.
Sul posto un’ambulanza della Misericordia di Lucca e l’ambulanza infermieristica della Croce Verde di Lucca che hanno trasportato i quattro feriti dello scontro, tutti in codice giallo, al pronto soccorso del San Luca.
Due delle tre auto sono andate quasi distrutte dall’impatto. Sul posto una pattuglia della polizia stradale di Montecatini per i rilievi del sinistro, che, nelle fasi del soccorso e dei rilievi, ha provocato diversi chilometri di coda e lunghi rallentamenti.