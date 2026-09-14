Tamponamento a catena fra i caselli di Lucca della A11: quattro feriti al San Luca

Sul posto un’ambulanza della Misericordia di Lucca e l’ambulanza infermieristica della Croce Verde di Lucc a che hanno trasportato i quattro feriti dello scontro, tutti in codice giallo, al pronto soccorso del San Luca.

Due delle tre auto sono andate quasi distrutte dall’impatto. Sul posto una pattuglia della polizia stradale di Montecatini per i rilievi del sinistro, che, nelle fasi del soccorso e dei rilievi, ha provocato diversi chilometri di coda e lunghi rallentamenti.